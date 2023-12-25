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على نفقة رئيس الدولة.."الشؤون الإسلامية" تطبع 100 ألف نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها محلياً وخارجياً

رئيس الدولة
25 ديسمبر 2023 11:46

على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. طبعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 100 ألف نسخة من المصحف الشريف - التي تعد الدفعة الثانية ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة سموه - ليتم توزيعها محلياً وخارجياً.  

 وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، بالحرص الكبير والعناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للقرآن الكريم وتعليمه، مثمناً دعم سموه الكبير للهيئة ومراكز تحفيظ القرآن وحلقات المساجد، استمراراً لنهج القائد المؤسس  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشهد تطورا وازدهارا متواصلين برعاية سموه حتى أصبحت مؤسسات تعليمية راسخة.  

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وقال الدكتور الدرعي إن طباعة هذه الدفعة تأتي ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة سموه، وتنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ليتم توزيعها على المساجد ومراكز التحفيظ والمؤسسات الخيرية داخل الدولة وخارجها، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه ويوفقه لكل خير ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
رئيس الدولة
المصحف الشريف
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