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مجلس الأمن السيبراني يوصي بتحديث متصفح "إيدج"

مجلس الأمن السيبراني يوصي يتحديث متصفح "إيدج"
25 ديسمبر 2023 14:17

أكد مجلس الأمن السيبراني بالإمارات، أن شركة "مايكروسوفت"، أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح "إيدج" لسد عدة ثغرات أمنية قد تسمح للمخترقين بتجاوز ميزات الأمان، وتصعيد الامتيازات، أو تعطيل المتصفح والتي قد تؤدي إلى تسريب المعلومات واختراق النظام.

ويوصي المجلس، بضرورة تحديث متصفح "إيدج" إلى أحدث إصدار لتفادي أية اختراقات أو تسريب للمعلومات والبيانات الشخصية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني
إيدج
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