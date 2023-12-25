الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد

حمدان بن محمد
25 ديسمبر 2023 15:51

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين … ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.

وأضاف سموه:" تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم … نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم".

أخبار ذات صلة
منتخب الشاطئية يواجه لبنان استعداداً لـ «المونديال»
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

وأكد سموه: "ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها … نحن من الناس ونعمل للناس … ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها".وفق الحساب الرسمي لسموه في منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
الرياضة
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
اليوم 17:09
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
الرياضة
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
اليوم 17:00
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
الرياضة
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
اليوم 16:50
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©