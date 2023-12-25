حمدان بن محمد يلتقي عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين … ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.

وأضاف سموه:" تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم … نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم".

وأكد سموه: "ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها … نحن من الناس ونعمل للناس … ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها".وفق الحساب الرسمي لسموه في منصة إكس.