الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة الحيوانات بالعين تستقبل الزائر رقم 10 ملايين باحتفال خاص

حديقة الحيوانات بالعين تستقبل الزائر رقم 10 مليون باحتفال خاص
25 ديسمبر 2023 17:48

احتفلت حديقة الحيوانات بالعين اليوم الإثنين، بالزائرة رقم 10 مليون وعائلتها في استقبال حافل شاركت فيه رئيسة وحدة خدمة كبار الزوار في الحديقة، السيدة نورة عبد الزراق الخميري.

وقدمت الحديقة للزائرة الفائزة جائزة تمثلت في منح العضوية السنوية لها ولعائلتها وجولة فارهة عبر خدمة المها الملكية وسفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.

وتقدم سعادة غانم مبارك الهاجري، مديرعام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، بالشكر الجزيل للزائرة التي جاءت زيارتها هي وعائلتها تتويجاً لإنجازات الحديقة السياحية والبيئية وجهودها في نشر ثقافة صون الطبيعة واستقطاب الملايين من الجماهير على اختلاف فئاتهم المجتمعية والمؤسسية، مقدماً شكره أيضاً لجميع الزوار والشركاء الذين ساندوا الحديقة بزياراتهم وشراكاتهم على مدار سنوات، فكانوا داعماً قوياً لنجاحها وإبرازها على خريطة السياحة العالمية.

أخبار ذات صلة
575 مولوداً في حديقة الحيوانات بالعين
«حديقة أم الإمارات» تعيد افتتاح «عروض الحيوانات المؤقتة»

من جانبها عبرت الزائرة سارة علي النعيمي وعائلتها عن فرحتهم وفخرهم بلقب "الزائر 10 مليون" مؤكدين أن حديقة الحيوانات بالعين تشكل ارتباطاً قوياً مع الزوار منذ طفولتهم وليست مجرد مكان للترفيه، مشيدين بدورها في دعم وحماية الحياة البرية. وكانت الحديقة أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها تنتظر الزائر رقم 10 مليون للاحتفال بزيارته المميزة وإهدائه عضوية سنوية تخوله الدخول مجاناً إلى الحديقة ومرافقها والاستمتاع بالتجارب والخدمات والمغامرات المتجددة.

جدير بالذكر أن تمييز الزائر رقم 10 مليون جاء نتيجة إحصائية محددة امتدت من عام 2010 إلى منتصف العام الجاري 2023؛ شهد الزوار خلالها تجارب وخدمات مميزة أخذت في النمو والتطور عاماً تلو الآخر وأسهموا بحضورهم في نشر ثقافة حماية البيئة واستدامة المستقبل.

المصدر: وام
حديقة الحيوانات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
المدام بطل القوس والسهم
الرياضة
المدام بطل القوس والسهم
اليوم 21:00
حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية
علوم الدار
حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية
اليوم 20:42
فيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الماراثونية»
الرياضة
فيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الماراثونية»
اليوم 20:42
طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»
الترفيه
طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©