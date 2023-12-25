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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 ديسمبر 2023 17:53

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً مساءً على البحر.

حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

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الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، يضطرب تدريجياً مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:27 والجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:14 وفي بحر عمان خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

المصدر: وام
الإمارات
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