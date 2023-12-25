حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بالزائر رقم «10 ملايين»

العين (الاتحاد)

احتفت حديقة الحيوانات بالعين، أمس، بالزائرة «رقم 10 ملايين» وعائلتها، في استقبال حافل من جانب نورة الخميري، رئيسة وحدة خدمة كبار الزوار في الحديقة، وتضمنت الجائزة العضوية السنوية للزائرة وعائلتها، مع جولة فارهة عبر خدمة المها الملكية وسفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.

تقدم غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، بالشكر للزائرة، التي جاءت زيارتها هي وعائلتها تتويجاً لإنجازات الحديقة السياحية والبيئية وجهودها في نشر ثقافة صون الطبيعة واستقطاب الملايين من الجماهير على اختلاف فئاتهم.

من جانبها، عبرت الزائرة سارة علي النعيمي وعائلتها عن فرحتهم وفخرهم بلقب «الزائر 10 ملايين»، مؤكدين أن حديقة الحيوانات بالعين تشكل ارتباطاً قوياً للزوار منذ طفولتهم وليست مجرد مكان للترفيه فحسب، مشيدين بدورها الثقافي والترفيهي في دعم وحماية الحياة البرية، والاستمتاع بتجارب التشويق والمغامرات.