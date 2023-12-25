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«نقل عجمان» تنجز الربط الإلكتروني مع «أسرتي»

«نقل عجمان» تنجز الربط الإلكتروني مع «أسرتي»
26 ديسمبر 2023 01:49

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل بعجمان عن إنجاز الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وذلك ضمن منصة «أسرتي»، بهدف توفير خدمات استباقية لموظفيها.
وقال عبد الرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي إن الربط الإلكتروني يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة لرفع سعادة الموظفين، وتحسين جودة الحياة وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بإنجاز خدمات الموظفين في الهيئة، وتعزيز مسيرة الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة ضمن باقة خدماتها للموظفين لتقليل الوقت والجهد. وأضاف مدير إدارة الدعم المؤسسي أن الربط الإلكتروني يهدف إلى التسجيل الاستباقي لإجازة الأبوة، وإجازة الوضع وتفعيل علاوة الأبناء والمزايا الأخرى بشكل تلقائي من دون طلب.

عجمان
هيئة النقل
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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