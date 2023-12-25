شرطة الشارقة تناقش سعادة المتعاملين

الشارقة (وام)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع السنوي الخاص بمناقشة مخرجات حصاد سعادة المتعاملين، الذي تنظمه إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة بقسم السعادة.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر القيادة، العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور علي أحمد أبو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، إلى جانب مديري الإدارات وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الحديثة الخاصة بالسعادة في القيادة العامة لشرطة الشارقة والمتوائمة مع استراتيجية وزارة الداخلية ومشروع المتعامل السري المحلي والنتائج الإيجابية التي حققتها مراكز القيادة ومؤشر نسبة الاستخدام للقنوات الرقمية ومؤشرات الأزمنة المعيارية لنظام إدارة زيارة المتعاملين، والتي حققت فيها القيادة أهدافها المنشودة، إضافة إلى عرض نتائج مراكز سعادة ومراكز الخدمة للمتعهدين والمنفذة من دائرة الإحصاءات وتنمية المجتمع، وعرض نتائج نظام نبض المتعامل والذي تتم متابعته من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص شرطة الشارقة واهتمامها بتطوير خدماتها للمتعاملين وتقديمها بكفاءة عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع،‎ مشيداً بجهود الموظفين المبذولة في سعيهم المستمر للوصول للريادة في مجال تقديم الخدمات، حاثاً إياهم على الاستمرار على هذا النهج وتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تسهيل وتيسير رحلة المتعامل تحقيقاً للتميز في مجال الخدمات المقدمة.