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علوم الدار

أكاديمية ربدان تُنظِّم مؤتمر «التكامل والتوافق العملياتي والتشغيلي»

مشاركون في جلسات المؤتمر (من المصدر)
26 ديسمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت أكاديمية ربدان، مؤتمر «التكامل والتوافق العملياتي والتشغيلي في إدارة الحرائق»، بحضور خبراء ومُمارسين ومتخصصين وباحثين من مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية الموحّدة للتعامل مع حوادث الحرائق الكُبرى.
ويهدف المؤتمر إلى إطلاق أول مركز من مراكز تميُّز التدريب المشترك، المعني بالحرائق الكُبرى، من بين 12 مركز تميُّز، ضمن مشروع وطني مُتكامل بإشراف أكاديمية ربدان، ويُغطي محاور معنية بالطوارئ والأزمات. 
كما تضمن المؤتمر، الذي تم تنظيمهُ على مدار يومين مُتتاليين، العديد من أوراق العمل والجلسات الحوارية وورش العمل وسيناريوهات مكافحة الحرائق الكبرى.
وفي الكلمة الرئيسة الأولى للمؤتمر، أكد اللواء الركن مايك سيمون هندمارش، قائد حرس الرئاسة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية ربدان، على أن هذا المؤتمر يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد جهود مؤسسات الدولة ذات التوجُّه المشترك، للوصول إلى مراكز تميُز فعالة في المجالات ذات الصلة، مُشيداً بدور أكاديمية ربدان في هذا الصدد والتي أصبحت نموذجاً عالمياً لمراكز تميُّز التدريب المشترك التي تجمع مجالات متعددة منها السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وأضاف هندمارش أن تأسيس أكاديمية ربدان جاء في إطار 3 محاور مهمة، يتعامل المحور الأول مع الجانب الأكاديمي من خلال برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تطرحها الأكاديمية، ويتعامل المحور الثاني مع التعليم والتدريب المهني وهو ما تقوم به الأكاديمية من خلال برامج التدريب والتطوير المهني الاحترافي، أما المحور الثالث يتعلق بما تقوم به الأكاديمية اليوم في هذا المؤتمر، وهو توحيد جهود الجهات الوطنية ذات التوجه المشترك تحت مظلة واحدة لتطوير مراكز تميُّز عالمية المستوى.
من جانبه، عبَّر جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن شكره وامتنانه لجميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر، آملاً أن يعمل هذا الحدث المهم على دفع تطوير قطاع إدارة الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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و تحدث في الكلمة الرئيسية الثانية الدكتور دينيس اونيال، نائب مدير الإطفاء السابق في إدارة الإطفاء الأميركية، حيث سلط الضوء على أهمية التكامل والتوافق العملياتي والتشغيلي للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث. وتعرف المشاركون على بعض تحديات الاستجابة المشتركة لحالات الطوارئ غير المتوقعة، كما عرض اونيال تجربته الشخصية في مركز التجارة العالمي خلال الأسابيع التي تلت هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، مدير إدارة شؤون التعليم المهني في أكاديمية ربدان: «اليوم، نحن نُترجم طموحات وتطلُّعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التطوُّر والتقدُّم إلى خططٍ واستراتيجيات، للتعامُلِ مع حالاتِ الحرائِق الكُبرى والاستجابة للطوارئ، في ظل ما يشهدهُ العالم من تحدياتٍ كبيرة، وتسارعٍ غير مسبوق في التغيُّر المناخي». وأضافت بلفقيه أن المؤتمر يتماشى مع محاور مئوية الإمارات 2071 ويعمل على استشراف المستقبل وِفق رؤيةٍ بعيدة المدى تتبنى أفضل التجارب والممارسات.
وقدمت القيادة العامة للدفاع المدني ورقة العمل الأولى في اليوم الأول للمؤتمر بعنوان «عملية ضمان سلامة الأرواح والممتلكات» وقد ألقاها العميد محمد عبدالله النعيمي، والعقيد عادل علي السمري، والنقيب المهندس يوسف عبدالله السعدي. وركزت ورقة العمل على الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والجهود التي تساهم في إبقاء دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان «جاهزية الدفاع المدني – دبي»، والتي قدمها الرائد الدكتورعيسى أحمد المطوّع، من إدارة الدفاع المدني دبي، حيثُ سلّط الضوء على جاهزية منظومة الدفاع المدني في دبي وقدراتها عالمية المستوى.
وعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورقة العمل الثالثة تحت عنوان «الاستجابة النفسية والاجتماعية لحوادث الإصابات الجماعية»، والتي قدمها الرائد المهندس علي حسن المدفعي. 
ورقة
قدمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورقة العمل الرابعة تحت عنوان «تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لحوادث المواد الخطرة»، والتي عرضها حميد عبدالله اليماحي، حيث ركّز خلالها على دور الهيئة على المستوى الوطني.
وتخلل المؤتمر حلقة نقاشية متخصصة في مكافحة الحرائق الكبرى، واختتم المؤتمر أعماله بعرض أهم النقاط التي تم مناقشتها، وعرض لمخرجات وتوصيات المؤتمر التي تهدف إلى تعزيز التكامل والتوافق العملياتي والتشغيلي في منظومة مكافحة الحرائق الكُبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكاديمية ربدان
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