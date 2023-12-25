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تركيب شاحن للمركبات الكهربائية في محطات «إمارات»

يوسف أحمد وعلي الشامسي يوقعان المذكرة (من المصدر)
26 ديسمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، تقوم من خلالها الشركة بإنشاء وتركيب محطات شاحن سريع للمركبات الكهربائية في عدد من مواقع محطات «إمارات». وشهد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء التوقيع على مذكرة التفاهم، بحضور المهندس علي بن خليفة الشامسي، المدير العام للمؤسسة.
ويأتي هذا التعاون، التزام الطرفين بدور رئيسي وفاعل في تشكيل مستقبل مستدام، من خلال إرساء أسس شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير خدمات شاحن للمركبات الكهربائية، تتميز بالجودة والسرعة، وتتفق مع أعلى المعايير العالمية المُعتمدة في هذا المجال.
كما تؤكد الشراكة على التزام الطرفين بدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المركبات الكهربائية في البلاد من جهة أخرى.
وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، أن الشركة ماضية في القيام بدورها في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية وتحقيق مستهدفات المشروع الوطني التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، بوصفها شريكاً رئيسياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، ومن خلال التركيز على عقد شراكات جديدة ومستدامة مع مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ تلك السياسة الطموحة وتحقيقها على أرض الواقع.
وقال إن قطاع الطاقة بصفة عامة، ومن منطلق كونه واحداً من أهم القطاعات المؤثرة على مستوى الانبعاثات الكربونية، فقد جاء في مقدمة الملفات التي طرحت للنقاش والمعالجة أمام القادة وأصحاب القرار في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ خلال فعاليات «COP28»، مثمناً الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المؤتمر.
من جهته، قال علي خليفة الشامسي، مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والتي تؤكد سعينا المستمر إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة في خدمة مجتمع دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المركبات الكهربائية، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الحركة المستدامة والخضراء في البلاد.

المركبات الكهربائية
مؤسسة الإمارات العامة للبترول
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