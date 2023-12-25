جائزتان لبلدية مدينة أبوظبي في استدامة الحدائق والمتنزهات

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية جائزتين من «جوائز الاستدامة للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط:2023 عن الفئتين: الحدائق والمنتزهات المستدامة عن «مشروع حديقة النباتات الملحية المستدامة، والنجم الصاعد في مجال هندسة المناظر في منطقة الشرق الأوسط» المهندسة سلامة سعيد الكتبي رئيس قسم التصميم الإبداعي.

ويُعد هذا الإنجاز حلقة من سلسلة الإنجازات العديدة والمتواصلة والمميزة للمبادرات والمشاريع وأصحاب الكفاءة التي تميزت بها بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية.

وأُقيمت جوائز الاستدامة للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط 2023 في فندق أطلنتس الملكي - النخلة في دبي، حيث استقطب هذا الحدث الرفيع المستوى أكثر من 500 محترف في مجال هندسة وتصميم المناظر الطبيعية للاعتراف بالإنجازات المتميزة وتكريم أصحابها في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم أكثر من 30 جائزة.

واحتفلت جوائز الاستدامة للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط 2023 بالمساهمات الملحوظة للمحترفين والمؤسسات في مجال هندسة المناظر الطبيعية المستدامة.

وامتدت الجوائز عبر فئات متنوعة، بما في ذلك جائزة الإنجاز على مدى الحياة، و«المحترفون المرموقون»، والنجوم الصاعدة، والهيئات المتميزة، وجوائز المشاريع في مجال المشهد الحضري، والحدائق والترفيه، والسياحة والتجارة، فضلاً عن تصميم المناظرالطبيعية والمعالم الفنية.

تدوير

الجدير بالذكر أن الدروع الخاصة بالجوائز تم تصنيعها بشكل يدوي من مواد متينة تُنتج فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبَل شركة ديزيرت بورد، وهي راعية الحدث، ويتم تصنيع هذه المادة من مواد شجرة النخيل المعاد تدويرها بنسبة 100%.