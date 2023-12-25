بلدية الظفرة تنفذ عمليات تفتيش ورقابة صحية على المنشآت غير الغذائية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة، متابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والتحقق من الامتثال للوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية على مستوى مدن المنطقة، بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والامتثال للوائح والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وبلغ عدد إجراءات التفتيش والترخيص الصحي 879 إجراء منها 804 حالات استيفاء و73 حالة توعية و8 إنذارات، وتم تحرير 10 إنذارات تمت متابعتها وإغلاقها وتم تحرير مخالفتين.

كما نفذت البلدية حملة تفتيش على خزانات المياه بالمعسكرات العمالية في المنطقة، وتم خلالها التفتيش على 172 خزاناً وتسجيل 40 معسكراً متعاقد مع شركات معتمدة في تنظيف الخزانات، وتم توعية 121 من مديري المعسكرات والقائمين عليها، وتحرير 38 حالة توعية بالالتزام بتطبيق الإجراءات والتشريعات بشأن الصحة وسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبوظبي. وتواصل البلدية أيضاً حملات التفتيش على المغاسل بمدن المنطقة، حيث تم التفتيش على 59 مغسلة وتوعية 126 من العاملين والملاك حول تطبيق الإجراءات المحددة بشأن الصحة والسلامة العامة، وتم تحرير 16 إنذاراً وتسجيل مخالفتين.