جامعة الإمارات تستضيف مؤتمراً أكاديمياً لجمعية بريطانية

العين(الاتحاد)

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أعمال «المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية»، بحضور الدكتور غالب البريكي - مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين، من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والاستدامة المالية والمحاسبية.

وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد ماضي - عميد كلية الإدارة والاقتصاد: « إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين»

ووصف المؤتمر « بأنه فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون هذا المؤتمر بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا بالإضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات».

وقدم الدكتور مورتن بيندسن - من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة «تمويل الشركات» محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، وهذا يشكل مصدرًا لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.

وأشار الدكتور نادر العطاونة -أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، إلى أنه تم عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أميركا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا، وأوضح أن معظم الأوراق العلمية التي تم مناقشتها هي أبحاث تتعلق بالاستدامة المالية والمحاسبية بدءًا من الاستثمار المسؤول اجتماعياً، إلى السندات الخضراء، والإقراض المستدام، بهدف توجيه الموارد المالية نحو المشاريع والشركات التي تسهم بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

والجدير بالذكر، أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا العديد من الموضوعات كان من أبرزها: التكنولوجيا المالية، والتمويل والاستثمار المستدام، بالإضافة إلى الاقتصاد المستدام والطاقة، وتغير المناخ والأداء المالي.