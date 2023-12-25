مستشفى الفجيرة: الشراكة المجتمعية تقوي جسور التواصل والتكامل

دبي (الاتحاد)

كرّم مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الشركاء والموردين والموظفين المتميزين، تقديراً لمساهمتهم في تطوير وتحسين العمل المؤسسي، ورفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الشركاء بما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للمستشفى والمؤسسة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته المستشفى بهدف تعزيز علاقة التعاون التي تمكنت الإدارة من بنائها على مدى سنوات مع شركائها ومورديها، وأثمرت عن العديد من الإنجازات النوعية التي حققتها على كافة المستويات، إضافة إلى إبراز نموذج الشراكات المتميز بين الإدارة وشركائها والذي قاد إلى رفع معدلات رضا المتعاملين والشركاء عن الخدمات المقدمة لهم من مستشفى الفجيرة.