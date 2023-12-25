الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد: تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم

أحمد بن محمد خلال الزيارة يرافقه سهيل الخييلي (من المصدر)
26 ديسمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1370 طالباً وطالبة في «شتانا وياكم غير»
حمدان بن محمد: توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن قيادة دولة الإمارات تركز في رؤاها وتوجهاتها على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الريادة العالمية في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات سهلة وسريعة ومبسّطة، وتوفير الأدوات والحلول التكنولوجية والرقمية والذكية التي تيسّر حصولهم على كافة الخدمات الحكومية بأسلوب سلس يمتاز بالكفاءة العالية وعلى مدار الساعة.
جاء ذلك، خلال زيارة سموه إلى مركزيّ الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحاصلين على تصنيف 6 نجوم، ضمن الدورة التقييمية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2023.
كان في استقبال سموّه اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، واللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر، واللواء خليفة بالقوبع الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة.
وأزاح سمو النائب الثاني لحاكم دبي الستار عن لوحة «6 نجوم» في مركزي الراشدية والبرشاء، واطلع سموه خلال جولة فيهما على آلية العمل في الإدارة والخدمات المقدمة للمتعاملين، وخطط التطوير المستقبلية لمنظومة الخدمات في المركزين.
وأثنى سموه خلال الزيارة، على جهود الإدارة وفريقيّ عمل المركزين، وحرصهما على الارتقاء بمنظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتحقيق التميز في الأداء والتطوير المستمر لمستوى وجودة الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير الدولية.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لمستوى الخدمات والنتائج المتميزة التي حققها مركزا الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين، ودورهما الريادي في منظومة الخدمات الحكومية بالدولة، وقدرة وجاهزية المركزين وجودة خدماتهما وتميز موظفيهما في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، مثمناً سموه جهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الدائمة لتطوير خدماتها وتحقيق الريادة بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة، ويحقق تطلعات أفراد المجتمع ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.
خدمات ذكية وآمنة
من جهته، أعرب  اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن سعادته بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمركزي الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل وسام فخر على صدور العاملين في المركزين بصفة خاصة، والهيئة بصفة عامة، لما تعكسه من تقدير القيادة الحكيمة لجهود فرق العمل الهادفة لإسعاد أفراد المجتمع وتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية وآمنة ومريحة.
يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في نوفمبر الماضي، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة، والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.
وحصلت 6 مراكز خدمة على تصنيف 6 نجوم، من بينها 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية هي، مركز مرور وترخيص الفجيرة، ومركز مرور وترخيص الشارقة، ومركز شرطة واسط الشامل في الشارقة، وثلاثة مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمت مركز البرشاء ومركز الظفرة ومركز الراشدية.

أحمد بن محمد
دبي
الهوية والجنسية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©