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1370 طالباً وطالبة في «شتانا وياكم غير»

1370 طالباً وطالبة في «شتانا وياكم غير»
26 ديسمبر 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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استقطبت فعالية «ويانا شتاكم غير» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، في إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بمنطقة الورقاء، ما يقارب من 1300 طالب وطالبة منذ انطلاقها منتصف ديسمبر الجاري ولمدة 10 أيام.
وقال جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن الفعالية تضم ثلاث مبادرات هي (مبادرة مؤذن الفريج، ودورات في حفظ القرآن الكريم والأنشطة المصاحبة) تستهدف أبناءنا الصغار من عمر (6 سنوات - 16 عاماً) وبرنامج اقرأ وتأمل لجميع الأعمار من 6 سنوات فما فوق، لافتاً إلى أن تلك المبادرات أحدثت صدى وتفاعلاً مجتمعياً كبيراً لدى أولياء الأمور، وأبناء الفريج، وذكر أن فكرة المبادرة تلبي الغايات الثقافية الإسلامية بطريقة معاصرة.
 من جانبه، قال يوسف صلاح، رئيس قسم شؤون الدارسين والمعلمين، إن الفعالية تضم أنشطة وفعاليات مصاحبة لصقل موهبة الطلبة، ومنها، برامج رياضية، وورش عمل تفاعلية وتعليم الخط العربي، ومحاضرات عن مفهوم السنع الإماراتي وأهميته، ودورات مكثفة في علوم القرآن، إضافة إلى محاضرات توعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والإسعافات الأولية، وخدمة الأمين.

دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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