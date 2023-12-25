9 شهادات «ايزو» لصندوق الزكاة

أبوظبي (الاتحاد)

توج صندوق الزكاة رحلته للريادة بحصوله على شهادتين جديدتين في الجودة: «ايزو إدارة الابتكار ISO 56002:2019» و«ايزو المسؤولية المجتمعيةISO 26000:2010»، ليضيف إلى سجله حزمة جديدة من الإنجازات النوعية، ليصبح مجموع شهادات «الايزو» التي حصدها صندوق الزكاة خلال مسيرته الريادية، تسع شهادات.

واستقبل الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، وفد الشركة المانحة، برئاسة سعيد المسكري، المدير التنفيذي لشركة تصنيف-رينا لضمان الأعمال، والمدير العام خلفان الساعدي، والسيد الدكتور نضال، وتسلم الشهادات التقديرية مع فريق العمل في الصندوق.

ويعد حصول صندوق الزكاة على هذا التقدير العالمي تحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز جودة العمل المؤسسي، والذي أصبح جزءاً من سعيه نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتبنيه أرقى وأحدث المعايير العالمية ضمن إجراءاته، بما يتيح فرصاً أوسع للتوسع والاستدامة في مجال تطوير الخدمات.

يعد حصول الصندوق على مواصفة إدارة الابتكار «ISO 56002:2019» نظير دعمه وإدارته للابتكار، بما يحقق التطور والتحسين في تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة، ويحقق استراتيجية الابتكار في الصندوق. ومن خلال الحصول على هذه المواصفة، أثبت الصندوق قدرته على استخدام عنصر الابتكار كعامل رئيسي في إدارة عملياته وأنشطته، مما مكنه من استغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل والتعامل الفعال والتكيف مع الظروف المتغيرة، إلى جانب تعزيزه لثقافة الابتكار في بيئة العمل، ودعمه لأنشطة الابتكار والمشاركة في المشاريع المبتكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، بما يعود بالنفع على الصندوق وقطاع العمل الزكوي بالدولة بشكل عام، ولتحقيق متطلبات المواصفة الدولية، تمكن الصندوق من بناء نظام فعال ومتكامل لإدارة الابتكار، وتحديد الأدوار المختلفة للوحدات التنظيمية والإدارات والقيادة العليا في ترسيخ الممارسات، وتحقيق الأهداف.