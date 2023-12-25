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رئيس الدولة: السلام والأمان والمحبة للعالم

رئيس الدولة: السلام والأمان والمحبة للعالم
26 ديسمبر 2023 01:50

أبوظبي(الاتحاد)

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وتمنى سموه لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة على منصة «إكس»: «أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله».
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد، وعبر عن تمنياته بأن ينعم العالم كل عام بالخير والمحبة.
وقال سموه على منصة «إكس»: «تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة».
كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم، وتمنى سموه أن يسود السلام والأمان، والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة.
وقال سموه على منصة «إكس»: «نهنئ جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم.. تمنياتنا أن يسود السلام والأمان، والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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