شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب الضباب.
وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس"أنه "تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (جسر الطف - الفلاح).
وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (السميح - الشهامه).كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (جسر الوثبه -جسر بني ياس).
وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ( جسر الشهامة - جسر الفلاح).
وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخة سلامة بنت بطي (جسر مدينة زايد - مدينة زايد).
وأكدت شرطة أبوظبي في منشور لاحق عودة السرعات على الطرق الخارجية لإمارة أبوظبي إلى السرعات المحددة.وتمنت السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #ضباب— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) December 25, 2023
تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (جسر الطف - الفلاح)
#عاجل | #تنبيه— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) December 26, 2023
عودة السرعات على الطرق الخارجية لإمارة أبوظبي إلى السرعات المحددة مع تمنياتنا لكم بالسلامة.#شرطة_أبوظبي