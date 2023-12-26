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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

شعار شرطة أبوظبي
26 ديسمبر 2023 08:26

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب الضباب.

 وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس"أنه "تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (جسر الطف - الفلاح).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (السميح - الشهامه).كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (جسر الوثبه -جسر بني ياس).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ( جسر الشهامة - جسر الفلاح).

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وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخة سلامة بنت بطي (جسر مدينة زايد - مدينة زايد).

 

وأكدت شرطة أبوظبي في منشور لاحق عودة السرعات على الطرق الخارجية لإمارة أبوظبي إلى السرعات المحددة.وتمنت السلامة للجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطرق
شرطة أبوظبي
الضباب
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