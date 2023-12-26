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شرطة أبوظبي تستعرض إنجازاتها وتكرم المتميزين بملتقى القيادة الثاني

شرطة أبوظبي تستعرض إنجازاتها وتكرم المتميزين بملتقى القيادة الثاني
26 ديسمبر 2023 09:43

 افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، "ملتقى القيادة الثاني لعام 2023"، تحت شعار "الإنجاز والتكريم"، وذلك في مسرح الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وبحضور مديري القطاعات وكبار الضباط ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ورحب مدير عام شرطة أبوظبي بالحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تطبيق رؤية عصرية للمستقبل وفق رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاتجاه المستقبلي لمسار الاستدامة، معربا عن اعتزاز شرطة أبوظبي، بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها إمارة أبوظبي، في استدامة الأمن والأمان، وثمن دعم القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الشرطي وتعزيز ريادة الإمارة في التنافسية العالمية.

وتطرق لجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحصول على الجوائز المحلية والعالمية وشهادات الاعتماد الدولية، كأول جهة شرطية في العالم تحوز الاعتماد الدولي لتجربة المتعامل الرقمية IDCX مع الريادة في تقديم الخدمات الرقمية.

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وكرم أصحاب الإنجازات والأوسمة والميداليات وفرق العمل المتميزة، مشيداً باستيفاء إدارة تخطيط الموارد البشرية سجلات التحقق من تطبيق متطلبات مواصفة مقاييس انتاجية القوى العاملة ISO30423، ومواصفة مقاييس التعاقب الوظيفي ISO30433، بوصفها أول جهة شرطية على مستوى الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز المتفرد.

واستعرض الملتقى فيديو حول أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال العام 2023، إلى جانب عرض لمراحل تطور شرطة أبوظبي منذ التأسيس وحتى اليوم، وجهودها في استدامة الأمن والأمان والاستقرار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث تقنيات التدريب الافتراضي، في رفع مستوى مهارات المنتسبين لتحقيق التميز والريادة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

 

المصدر: وام
مكتوم علي الشريفي
شرطة أبوظبي
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