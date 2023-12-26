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برعاية ديوان الرئاسة.. مجالس أبوظبي تُنظِّم عرساً جماعياً في مجلس المرخانية في العين

برعاية ديوان الرئاسة.. مجالس أبوظبي تُنظِّم عرساً جماعياً في مجلس المرخانية في العين
26 ديسمبر 2023 13:07

برعاية ديوان الرئاسة، نظَّمت مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس المرخانية في مدينة العين.

وبهذه المناسبة، هنَّأ عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

ومن جانبه، أعرب حمد سيف المنصوري، من مجلس المرخانية، عن شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة لما تُقدِّمه من دعم لشباب الوطن وأبنائه؛ إذ إنَّها لا تدخر جهداً في توفير جميع المقوِّمات والمتطلبات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

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وحضر الحفل، الذي تخلَّلته أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية، عددٌ من كبار المسؤولين، وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوِّين.

يُذكر أن العرس الجماعي ضمَّ عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبَّرت» الخاصة بأصحاب الهمم، والتي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لدمجهم في المجتمع، وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ديوان الرئاسة
عرس جماعي
العين
مجالس أبوظبي
المرخانية
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