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شرطة أبوظبي تفعّل دورية "الفرسان الشاطئية"

شرطة أبوظبي تفعّل دورية "الفرسان الشاطئية"
26 ديسمبر 2023 14:45

فعلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي "دورية الفرسان الشاطئية" ذات الأهداف المجتمعية والإرشادية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوقاية من الجريمة وبث الأمن والأمان والطمأنينة لدى الجمهور في إمارة أبوظبي.

وتهدف دورية الفرسان الشاطئية إلى تقديم النصح والتوعية والإرشاد لأفراد المجتمع وتوزيع كتيبات التوعية عليهم إلى جانب التركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عونًا للشرطة في التصدي للظواهر السلبية.

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وأكدت "دورية الفرسان الشاطئية" اهتمامها بالاستجابة للبلاغات والتعامل معها على وجه السرعة ضمن الإجراءات الشرطية المتبعة، وتعزيز الوقاية من الجريمة ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع لافتة إلى تواجد الفرسان في الأحياء السكنية ومختلف المواقع التي لا تصلها الدوريات الشرطية العادية لدعم مختلف الجهات الشرطية في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل.

وتحرص إدارة الدوريات الخاصة على تطبيق المستجدات العصرية في الأداء الشرطي وفق معايير الجودة العالمية وأفضل البرامج التدريبية المعتمدة في تأهيل ورفع الكفاءة بجميع الأعمال الميدانية وسرعة الاستجابة للبلاغات والوقاية من الجريمة.

 

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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