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علوم الدار

ضمن «الأيام التراثية».. حرم حاكم رأس الخيمة تشيد بـ«ملحمة جلفار الصمود»

ضمن «الأيام التراثية».. حرم حاكم رأس الخيمة تشيد بـ«ملحمة جلفار الصمود»
26 ديسمبر 2023 21:05

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أشادت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل دائرة الآثار والمتاحف، في تنظيم فعاليات الدورة الثانية من «أيام رأس الخيمة التراثية» التي اختتمت مساء أمس.
جاء ذلك خلال حضورها العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود» الذي تمّ عرضه ضمن فعاليات المهرجان والذي تناول أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها إمارة رأس الخيمة خلال فترات تاريخية مختلفة، حيث سلط العمل الضوء على بسالة وشجاعة وتكاتف وتلاحم أبناء المنطقة في الدفاع عن الإمارة خلال قرون مضت، كما أبرز الدور الذي لعبه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «طيب الله ثراهما»، في تأسيس المشهد المتطور الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص. 
وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف: جاء العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود»، ليكون بمثابة الحدث الرئيسي في الدورة الثانية من «أيام رأس الخيمة التراثية» التي تُعدّ مظلة حاضنة لعناصر التراث الثقافي غير المادي، ومنصة للتعريف بجماليات الموروث الشعبي وأصالة التراث والهوية الوطنية الإماراتية».

التراث
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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