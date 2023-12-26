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حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا
26 ديسمبر 2023 22:18

 قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد للمناسبات بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وإخوانه أنجال الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا .

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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