991 مستفيداً من مبادرة «على دربك»

دبي (الاتحاد)

أظهرت إحصاءات شرطة دبي أن عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك» بلغ 991 مستفيداً خلال العام الجاري، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة، وتسليم 803 معثورات لأصحابها، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة 94.3%.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية -اينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية -أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات)، لتقديم 5 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، التسويق لخدمات الشرطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والملازم أول ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة «على دربك»، وعلي الحمادي مدير أول صحة وسلامة في مؤسسة الإمارات العامة للبترول «الإمارات»، وسعيد البلوشي مدير محطات دبي في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ويوسف حارب المدير التنفيذي لعمليات التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وعدد من المسؤولين والضباط والصحفيين.

وقال اللواء الدكتور عادل السويدي: إن المبادرة أطلقت على مراحل عدة منذ عام 2015 ضمن مبادرات مجلس مديري مراكز الشرطة الهادف إلى تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، وإن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث نتج عن المبادرة 733 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و258 تقريراً ضد مجهول، و187عدد السيارات التي خضعت للتصليح، في حين خضعت 11 جهة للتدريب، ممثلين بإينوك، وأدنوك، وإمارات، ومؤسسة تاكسي دبي، ومواصلات الإمارات، والمركز الدولي للأمن والسلامة، وفيرست سيكيورتي جروب، ورد سيكيورتي، وأمان للتدريب الأمني، وترانس جارد جروب، وأخيراً الإمارات للمزادات، بإجمالي عدد متدربين بلغ 4867.

وأوضح العميد علي خلفان المنصوري أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، لافتاً إلى أن الشراكة بين شرطة دبي ومحطات الوقود ساهمت في التسويق لـ 25 مبادرة وخدمة لشرطة دبي بواسطة أكثر من 24 ألف شاشة في محطات مختلفة في الإمارة.

وأكد الملازم أول ماجد بن ساعد الكعبي أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.