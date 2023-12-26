«الإمارات نظيفة» تجمع 50 ألفاً و650 كيلوجراماً من النفايات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة إسدال الستار بنجاح على الدورة الـ22 من حملة «الإمارات نظيفة»، بعد أسبوعين جالت فيهما قافلة الحملة جميع إمارات الدولة، وسط ترحيب كبير من المشاركين الذي رؤوا فيها السبيل الأفضل للمشاركة في «عام الاستدامة» والحفاظ على البيئة.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «ونحن نوشك على وداع عام الاستدامة الذي كان حافلاً بالمنجزات البيئية، وأهمها مؤتمر الأطراف عن العمل المناخي، كوب 28 الذي نجحت من خلاله دولة الإمارات في رسم خارطة طريق جديدة للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة، اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة دورة جديدة من حملتها»الإمارات نظيفة«باعثة برسالة، مفادها أن تظافر الجهود من شأنه ضمان مستقبل مستدام».

وأضافت أن الحملة حققت نجاحات كبيرة بعد أن شارك في فعالياتها 68.017 مشاركاً وخصصوا أكثر من 306.076 ساعة تطوعية بسخاء، حيث تمكنوا من جمع 36.900 كيلوجرام من النفايات وتنظيف ما تبلغ مساحته 36.5 كيلومتر من الأراضي التي شهدت فعاليات الحملة.

وأشارت إلى أن الحملة التي نظمت تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة جابت إمارات الدولة السبع، حيث انطلقت يوم 5 ديسمبر في إمارة الفجيرة وحطت رحالها في إمارة الشارقة يوم 6 ديسمبر، واتجهت بعدها إلى إمارة أم القيوين يوم 9 ديسمبر، ومنها إلى إمارة أبوظبي يوم 11 ديسمبر، فيما انطلقت في إمارة رأس الخيمة يوم 13 ديسمبر، وفي إمارة عجمان يوم 14 ديسمبر، واختتمت فعالياتها في إمارة دبي يوم 16 ديسمبر.

وقالت إن إحدى الجهود الرئيسة للحملة هي زيادة الوعي بأخطار التلوث وأثره على الحياة الفطرية والصحية.