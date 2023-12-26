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علوم الدار

ورشة متخصصة لأحكام قيد المواليد في دبي

مشاركون في الورشة (من المصدر)
27 ديسمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً ورشة عمل متخصصة، لزيادة تنمية الوعي القانوني للقطاع الصحي في دبي (الحكومي والخاص)، بأبرز أحكام التشريعات السارية بشأن قيد المواليد وإصدار شهادات الميلاد، بما فيها المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
تم تقديم الورشة المتخصصة من قبل إدارة الشؤون القانونية، بالتنسيق مع إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، وقد لاقت الورشة استجابة واسعة من العاملين في القطاع الصحي، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفعلية.
شهدت الورشة أيضاً شرحاً مفصلاً للمفاهيم والمصطلحات الواردة بموجب تلك التشريعات، والتعريف بأدوار ومسؤوليات الجهات والمنشآت الصحية والعاملين فيها بشأن بلاغات الولادة وطلبات إصدار شهادات الميلاد، ومتطلبات كلاً منها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بما أقره المشرع من أحكام بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022، تفادياً ارتكاب أية أفعال بمخالفة القانون آنف الذكر، مع توضيح أبرز المخالفات التي نص عليها القانون والعقوبات المترتبة عليها. كما شمل برنامج الورشة الجانبين (النظري والعملي)، لضمان إلمام المتخصصين في المنشآت الصحية في دبي، بجميع القواعد والمتطلبات القانونية الواجب العمل بها في هذا الشأن.

دبي
هيئة الصحة
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
القطاع الصحي
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