الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق دبي» تفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

«طرق دبي» تفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي
27 ديسمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام المصري
أحمد بن محمد يعتمد استراتيجية إعلام دبي وأهدافها

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة «الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2023» في فئة المدينة الذكية-الحكومات، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الذكي للمواقف.
وتكرم هذه الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قدمت إنجازات رائدة واستثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والاستدامة.
وتم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش مواقف السيارات، من خلال نظام يستخدم العديد من أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات حديثة وبرامج متخصصة للرقابة على المركبات الموجودة في مناطق المواقف، كما تم تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ودقة عمليات التفتيش وأتمتتها.
وتتضمن التقنيات المستخدمة خاصية تحليل البيانات الضخمة لأرقام لوحات المركبات من خلال استخدام كاميرات رقمية ذكية تعمل بكفاءة ودقة عالية، ومن أهم نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي مضاعفة نسبة أعداد المركبات التي تم التفتيش عليها إلى نسبة 300%.
ومن أهم خصائص هذه التقنية الدقة وتوفير الوقت بالإضافة للوحة المعلومات المدعومة بذكاء الأعمال الذي يعمل على جمع المعلومات ومعالجتها بشكل آني وفوري لاتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أنظمة تتبع وتحديد المواقع والقدرة على العمل في الظروف الجوية المختلفة.

طرق دبي
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©