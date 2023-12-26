الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التواجد البلدي» ينظم ملتقى مجتمعياً لسكان بني ياس

المشاركون في الملتقى في صورة جماعية (من المصدر)
27 ديسمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تتزين احتفاءً بالعام الجديد
ألكسندر دي أوليفيرا لـ«الاتحاد»: الوصل يستعيد «أيام الزمن الجميل»

نظم مركز التواجد البلدي - بني ياس ملتقى مجتمعياً لسكان مدينة بني ياس، وذلك ضمن إطار مبادرة (نشاوركم) التي تستهدف لقاء السكان، والاستماع إلى آرائهم، ومتطلباتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات والمرافق، بهدف الارتقاء بالحياة، وتوفير أفضل المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في إسعاد السكان.
شارك في الملتقى عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويتمثلون بكل من: دائرة الصحة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة أبوظبي للإسكان، مركز النقل المتكامل، دائرة الطاقة.
شهدت أعمال الملتقى استعراض مركز التواجد البلدي - بني ياس أهم المشاريع والخدمات المتوافرة حالياً في المدينة، وكذلك عرض المخططات والمشاريع المستقبلية في المدينة، والتي تستهدف تحسين الخدمات والمرافق العامة والترفيهية، وبما يتماشى مع تطلعات السكان واحتياجاتهم، كما عرض الشركاء الاستراتيجيون مشاريعهم وخدماتهم الحالية والمستقبلية.
وركز محور من محاور الملتقى على الجانب التوعوي من قبل التواجد البلدي، ومن الشركاء، وخصوصاً فيما يتعلق بأهمية المشاركة المجتمعية في مواجهة الظواهر السلبية المرصودة، لاسيما فيما يتعلق بالمظهر العام، والحفاظ على المرافق العامة والأصول، وتعزيز الأمن والأمان وتجنب المخالفات بأنواعها.
وساهمت «دائرة الطاقة» خلال الملتقى بتوعية سكان مدينة بني ياس بأهمية اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية المتعلقة باستخدامات أسطوانات الغاز، وذلك ضمن إطار التزامها بأمن وسلامة السكان، وتعزيز وعيهم بشأن التعامل الآمن مع هذا النوع من أنواع الطاقة.
اسئلة
تلقى مركز التواجد البلدي- بني ياس، والشركاء الاستراتيجيون أسئلة واستفسارات السكان، وتم الرد عليها، وتدوين ملاحظاتهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم لدراستها، وتنفيذ الممكن منها.

مركز التواجد البلدي
بني ياس
أبوظبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©