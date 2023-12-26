«التواجد البلدي» ينظم ملتقى مجتمعياً لسكان بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز التواجد البلدي - بني ياس ملتقى مجتمعياً لسكان مدينة بني ياس، وذلك ضمن إطار مبادرة (نشاوركم) التي تستهدف لقاء السكان، والاستماع إلى آرائهم، ومتطلباتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات والمرافق، بهدف الارتقاء بالحياة، وتوفير أفضل المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في إسعاد السكان.

شارك في الملتقى عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويتمثلون بكل من: دائرة الصحة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة أبوظبي للإسكان، مركز النقل المتكامل، دائرة الطاقة.

شهدت أعمال الملتقى استعراض مركز التواجد البلدي - بني ياس أهم المشاريع والخدمات المتوافرة حالياً في المدينة، وكذلك عرض المخططات والمشاريع المستقبلية في المدينة، والتي تستهدف تحسين الخدمات والمرافق العامة والترفيهية، وبما يتماشى مع تطلعات السكان واحتياجاتهم، كما عرض الشركاء الاستراتيجيون مشاريعهم وخدماتهم الحالية والمستقبلية.

وركز محور من محاور الملتقى على الجانب التوعوي من قبل التواجد البلدي، ومن الشركاء، وخصوصاً فيما يتعلق بأهمية المشاركة المجتمعية في مواجهة الظواهر السلبية المرصودة، لاسيما فيما يتعلق بالمظهر العام، والحفاظ على المرافق العامة والأصول، وتعزيز الأمن والأمان وتجنب المخالفات بأنواعها.

وساهمت «دائرة الطاقة» خلال الملتقى بتوعية سكان مدينة بني ياس بأهمية اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية المتعلقة باستخدامات أسطوانات الغاز، وذلك ضمن إطار التزامها بأمن وسلامة السكان، وتعزيز وعيهم بشأن التعامل الآمن مع هذا النوع من أنواع الطاقة.

اسئلة

تلقى مركز التواجد البلدي- بني ياس، والشركاء الاستراتيجيون أسئلة واستفسارات السكان، وتم الرد عليها، وتدوين ملاحظاتهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم لدراستها، وتنفيذ الممكن منها.