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علوم الدار

جامعة أبوظبي تنشر 3 آلاف ورقة بحثية في مؤشر «سكوبس»

جامعة أبوظبي (من المصدر)
27 ديسمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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كشف مكتب البحث العلمي في جامعة أبوظبي عن قيام أساتذة الجامعة بنشر 3 آلاف دراسة بحثية علمية منذ تأسيسها، مع تحقيقها نمواً مُطّرداً في هذا المجال خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفق ما أظهره مؤشر سكوبس العالمي، قاعدة البيانات المعروفة عالمياً والمتخصصة في الأبحاث العلمية المرموقة. وتمثل هذه الأبحاث، التي صُنف 80% منها ضمن فئتي الربعين الأول والثاني في مؤشر سكوبس (Q1) و(Q2)، سمةً مميزةً للجامعات العالمية المرموقة. وقد تناولت الأبحاث المنشورة مواضيع متعددة التخصصات مثل الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الصحية والأعمال والمحاسبة والاقتصاد.
ويُجسد هذا الإنجاز التزام جامعة أبوظبي المتواصل بتعزيز البحث والابتكار، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لطلبتها وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع عموماً. 

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