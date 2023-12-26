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علوم الدار

جامعة الإمارات تنضم إلى «الوكالة الفرنكوفونية»

غالب البريكي
27 ديسمبر 2023 01:49

العين (الاتحاد) 

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انضمت جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) كعضو مشارك، في خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها على الساحة الأكاديمية العالمية. ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على التزام الجامعة بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يعكس رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها الشاملة.
وأكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن «انضمام جامعة الإمارات إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي تعد من أهم جمعيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالعالم، يعكس التزامها القوي باستمرارية تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل فرص دمج وتوظيف الخريجين».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية تشجع على التعاون والتبادل الثقافي مع الجامعات الأخرى للمساهمة في التنمية اللغوية، وسنعمل مع شركائنا في الوكالة على تعزيز فرص التعليم والبحث لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس، متطلعين إلى تحقيق نجاحات كبيرة في هذا السياق، وفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي والتطوير البحثي».
ومن جهتها، أشارت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، إلى أن الانضمام إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية يعتبر وسيلة مثالية لتعزيز الدور الأكاديمي للغة الفرنسية وتطوير الموارد التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس.

جامعة الإمارات
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