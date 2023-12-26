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علوم الدار

إعلان تفاصيل برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2024

عدنان الريس
27 ديسمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد) 

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن إطلاق برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين للعام 2024، والذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في مجال علوم الفضاء. يُتوقع أن ينطلق البرنامج في صيف 2024، ويمتد لفترة تصل إلى 10 أسابيع. يستهدف البرنامج طلاب البكالوريوس الإماراتيين الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف عام 2024 وما بعده في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. يشكل البرنامج تجربة بحثية مثيرة ستتم بالتعاون مع خبراء رياديين في ميدان علوم الفضاء.
تم تصميم برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين الذي سيُعقد في مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف دعم الطلاب الجامعيين المتخصصين في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما إلى ذلك، الذين يخططون للتخرج في فترة لا تتجاوز خريف 2024. يُيسّر البرنامج إمكانية البحث في ميادين متنوعة مثل علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء، والهندسة، تحت إشراف مُرشدين ذوي خبرة، سواء كان ذلك عبر التفاعل الافتراضي أو الجلسات الشخصية.
سيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في عمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.
وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف: نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزمون بتعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين شباب الإمارات. 

الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
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