الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الشارقة تزود مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة

بلدية الشارقة تزود مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة
27 ديسمبر 2023 01:49

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع «موازنة 2024»
«إكسبو الشارقة» يجمع 275 عارضاً في «ستيل فاب»

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، تزويد مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية لها، وتعزيز دورها في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال التحليل الدقيق للعينات البيئية والاستهلاكية والغذائية والحيوانية، والمواد الإنشائية والبنية التحتية التي ترد لجميع مختبرات البلدية، بما يعزز من منظومة الصحة العامة في الإمارة وتطبيق أفضل الممارسات الصحية، حيث تقوم المختبرات المركزية للبلدية بإجراءات الفحص والتحليل للعينات بخبرات كادر مواطن متميز لإعطاء نتائج دقيقة بأعلى كفاءة ممكنة.
وأكد عادل عمر سالم مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، من خلال الدور الفعال للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الرقابية والتحليلية لمختلف المنتجات الاستهلاكية من مصادر عدة، للتأكد من مطابقتها المواصفات والمعايير الإماراتية والعالمية المعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، وبإشراف كادر من أصحاب الخبرة والكفاءة، ما ساهم في حصول هذه المختبرات على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية للعام 24 توالياً على نظام الجودة الفنية في مختبرات التحليل 17027، وعزز الثقة بها من قبل المستثمرين والمستهلكين.
من جانبها، أوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية، أن البلدية تعمل على توسيع نطاق الفحوص المخبرية بشكل دائم من خلال إدخال أجهزة حديثة ومتطورة تعطي نتائج دقيقة للكشف عن النسب الضئيلة المؤثرة على جودة وسلامة المنتج، مشيرةً إلى أنه تم توريد جهازين جديدين للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية في الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجاتها، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 أجهزة تحليلية توفر خاصية الكشف لأكثر من 400 مركب كيميائي لأكثر من 120 عينة شهرياً.

الشارقة
بلدية الشارقة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©