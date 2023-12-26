بلدية الشارقة تزود مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، تزويد مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية لها، وتعزيز دورها في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال التحليل الدقيق للعينات البيئية والاستهلاكية والغذائية والحيوانية، والمواد الإنشائية والبنية التحتية التي ترد لجميع مختبرات البلدية، بما يعزز من منظومة الصحة العامة في الإمارة وتطبيق أفضل الممارسات الصحية، حيث تقوم المختبرات المركزية للبلدية بإجراءات الفحص والتحليل للعينات بخبرات كادر مواطن متميز لإعطاء نتائج دقيقة بأعلى كفاءة ممكنة.

وأكد عادل عمر سالم مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، من خلال الدور الفعال للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الرقابية والتحليلية لمختلف المنتجات الاستهلاكية من مصادر عدة، للتأكد من مطابقتها المواصفات والمعايير الإماراتية والعالمية المعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، وبإشراف كادر من أصحاب الخبرة والكفاءة، ما ساهم في حصول هذه المختبرات على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية للعام 24 توالياً على نظام الجودة الفنية في مختبرات التحليل 17027، وعزز الثقة بها من قبل المستثمرين والمستهلكين.

من جانبها، أوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية، أن البلدية تعمل على توسيع نطاق الفحوص المخبرية بشكل دائم من خلال إدخال أجهزة حديثة ومتطورة تعطي نتائج دقيقة للكشف عن النسب الضئيلة المؤثرة على جودة وسلامة المنتج، مشيرةً إلى أنه تم توريد جهازين جديدين للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية في الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجاتها، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 أجهزة تحليلية توفر خاصية الكشف لأكثر من 400 مركب كيميائي لأكثر من 120 عينة شهرياً.