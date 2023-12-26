إطلاق الدفعة الأولى من برنامج قيادات إقليم كردستان العراق

دبي (الاتحاد)

ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، أعلن برنامج التبادل المعرفي الحكومي إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق، المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، وتعزيز قدرات كوادر حكومة الإقليم، وتوفير الفرص لهم للتطور والنمو في مجالات عملهم ومسارهم المهني، وتطوير وتمكين الشباب الواعد في الجهات الحكومية.

تم الإعلان عن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج، ضمن زيارة رسمية للمنتسبين إلى دولة الإمارات، تخللتها زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص، شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للضرائب، ودائرة المالية في دبي، ودبي الرقمية، ومتحف المستقبل، وأكاديمية الإعلام الجديد، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

والتقى المنتسبون نخبة القيادات الإماراتية في مختلف القطاعات ضمن جلسات حوارية وتفاعلية استعرضت تجارب التطوير الحكومي، واجتمعوا مع عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلين عن دبي الرقمية ودائرة المالية بدبي والهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد عبد الله لوتاه أن بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبني عمليات تأهيل القيادات والكوادر على أسس مستدامة يمثل عاملاً أساسياً في دعم وتعزيز مسيرة التطوير الحكومي، مشيراً إلى محورية هذا المجال في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان، ما يجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الشراكات مع مختلف الحكومات، وتوسيع مجالات التعاون الدولي الإيجابي، وترسيخ نهج الاستثمار في الطاقات الشابة، وتوظيف إمكاناتها في بناء المستقبل.

وقال عبد الله لوتاه، إن برنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق الذي يستلهم النموذج الإماراتي في بناء القيادات الحكومية يمثل مبادرة مهمة في تعزيز هذا التوجه وفي رفد حكومة الإقليم بنخبة الكوادر الممكّنة بالخبرات والمهارات المطلوبة لمواجهة متغيرات وتحديات المستقبل، مشيداً بحرص حكومة إقليم كردستان العراق على تعزيز الاستثمار في المعرفة، وفي بناء الكوادر القادرة على إحداث فارق إيجابي.

ويأتي إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق، في إطار السعي لتطوير المواهب وتمكين القيادات الشابة، ويترجم تركيز الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي على الابتكار والتجديد في العمل الحكومي.

ويضم برنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق في دفعته الأولى نخبة متميزة تشمل 15 منتسباً ومنتسبة من موظفي مكتب رئيس مجلس الوزراء، يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات والمجالات التخصصية، تم اختيارهم بعناية من بين الموظفين الواعدين، بناء على مؤهلاتهم وإنجازاتهم المهنية، ومشاركتهم الفاعلة في تطوير مستدام لحكومة إقليم كردستان العراق.

ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات والتدريبات وورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مختلف المجالات، وتشمل الآليات التطويرية التي يتبناها جلسات التعلم الافتراضي، ولقاءات الخبراء، والزيارات المعرفية إلى دولة الإمارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في مختلف الجهات، إضافة إلى المشاريع التطويرية.

البرنامج

يركز البرنامج على محاور متنوعة أهمها، الإدارة الحكومية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والتحوّل الرقمي، والمسرعات الحكومية، والحكومة المرنة، وإدارة التغيير والمهارات القيادية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي تم توقيعها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، وتركز على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي والتحول الرقمي، وبناء وتأهيل الكوادر البشرية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء وتطوير الخدمات الحكومية في إقليم كردستان العراق.