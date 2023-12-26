في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وفر فرصة لإعطاء دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في مقال تحليلي نشرته مجلة «آفاق استراتيجية»، التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات مناخية كبيرة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، ونقص المياه، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة، مما يجلب تحديات من شأنها تفاقم الصراعات والنزاعات، وزيادة الفقر والجوع، ونزوح السكان.

وتناول المقال أربعة عناصر، هي: المظاهر والتداعيات الرئيسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، وسياسات دول المنطقة في المواجهة المناخية، والأولويات المناخية في الشرق الأوسط، وكوب28.. دور دولة الإمارات في تحقيق الأهداف المناخية الدولية.

وشدد المقال على ضرورة أن تركز دول الشرق الأوسط على مجموعة من الأولويات المناخية، منها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفر الموارد المالية الكافية للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، وتطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ.

وبين الدكتور محمد العلي في هذا الصدد دور مراكز الفكر والبحث العلمي والتكنولوجيا البيئية، مشدداً على أهمية تطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ، ودفع التحول إلى نمط حياة أخضر ومستدام.

وخلص إلى القول: إن تحقيق هذه الأولويات يتطلب تعزيز التعاون الدولي بين دول الشرق الأوسط والعالم، ووضع خطط وبرامج عمل طموحة .