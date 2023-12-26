الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخي

في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخي
27 ديسمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وفر فرصة لإعطاء دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في مقال تحليلي نشرته مجلة «آفاق استراتيجية»، التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات مناخية كبيرة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، ونقص المياه، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة، مما يجلب تحديات من شأنها تفاقم الصراعات والنزاعات، وزيادة الفقر والجوع، ونزوح السكان.
وتناول المقال أربعة عناصر، هي: المظاهر والتداعيات الرئيسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، وسياسات دول المنطقة في المواجهة المناخية، والأولويات المناخية في الشرق الأوسط، وكوب28.. دور دولة الإمارات في تحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وشدد المقال على ضرورة أن تركز دول الشرق الأوسط على مجموعة من الأولويات المناخية، منها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفر الموارد المالية الكافية للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، وتطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ.
وبين الدكتور محمد العلي في هذا الصدد دور مراكز الفكر والبحث العلمي والتكنولوجيا البيئية، مشدداً على أهمية تطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ، ودفع التحول إلى نمط حياة أخضر ومستدام.
وخلص إلى القول: إن تحقيق هذه الأولويات يتطلب تعزيز التعاون الدولي بين دول الشرق الأوسط والعالم، ووضع خطط وبرامج عمل طموحة .

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
COP28
كوب 28
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
الإمارات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©