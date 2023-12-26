أبوظبي تتزين احتفاءً بالعام الجديد

هالة الخياط (أبوظبي)

زينت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الشوارع والجسور في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات والتشكيلات الهندسية المضيئة، احتفاءً بالعام الميلادي الجديد 2024، بهدف إدخال السعادة على نفوس أفراد المجتمع، مع استقبال العام الجديد. وعملت البلدية على تركيب تشكيلات ضوئية متنوعة على امتداد شارع كورنيش أبوظبي، الوجهة السياحية المفضلة لسكان أبوظبي وزائريها، والأكثر ارتياداً من قبل الجمهور، كما تم تزيين عدد من الشوارع داخل جزيرة أبوظبي، وتوزيع الإضاءات على عدد من الجسور أبرزها جسر المقطع الذي يعد إحدى البوابات الرئيسة لمدينة أبوظبي.

وتميزت التشكيلات الضوئية بألوانها الجذابة من الأبيض والأصفر، وتناسق حركاتها الوميضية التي تعبر عن البهجة والتفاؤل بالعام الجديد. وتراعي البلدية أثناء تركيب الإضاءات والزينة إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان من ناحية على استخدام أفضل أنواع الكابلات الكهربائية لإتمام مشروع الزينة، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور. كما تأخذ بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية، بحيث لا تؤثر على مستخدمي الطرق، وذلك حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون أحجام المجسمات واللوحات الضوئية مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، تعزيزاً لعوامل الأمان، وحرصاً على سلامة الجمهور والممتلكات.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على استخدام مواد يمكن إعادة تدويرها، وكذلك استخدام نظام إضاءة موفر للطاقة الكهربائية (LED)، وتوصيلات كهربائية ومصابيح زينة ضوئية مصنعة من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، وقادرة على تحمل جميع العوامل المناخية.