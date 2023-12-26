جمعية ساعد تُقيم حفلها السنوي تحت شعار «نتشارك للغد»

أبوظبي (وام)

نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية حفلها السنوي تحت شعار «نتشارك للغد»، حرصاً منها على تعزيز شراكاتها المجتمعية في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتعزيز السلامة المرورية بالدولة عبر الخطط والحملات وفعاليات التوعية المجتمعية التي تنظمها، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص. تضمن الحفل عرضاً مرئياً يستعرض جانباً من جهود التوعية المرورية، وسبل الحد من الحوادث، إلى جانب فقرات فنية تراثية، ليُختتم بتكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح جهود الجمعية. وبهذا الصدد، قال الدكتور جمال العامري، المدير التنفيذي للجمعية في كلمه له بالفعالية: يسعدني أن نحتفل وسط أجواء الإنجازات الوطنية وبعد استضافة الإمارات للعالم في مؤتمر الأطراف «COP28»، والذي يعد إنجازاً جديداً يجعلنا دائماً في الصدارة وفق رؤية ودعم القيادة الرشيدة.

وأكد أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق المنجزات برؤية قيادتها الرشيدة منذ تأسيسها على يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم، حيث تعتلي الإمارات مراكز متقدمة على سلم مؤشرات التنافسية العالمية، وماضية في تعزيز هذه النجاحات.