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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع «موازنة 2024»

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
27 ديسمبر 2023 01:49

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، سعياً لتطوير مختلف الخدمات، وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة للأفراد في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة لعام 2024م، مع اعتماد إضافة مجموعة من المنافع الصحية الجديدة، ورفع نسب وسقف بعض المنافع السابقة؛ وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي، بما يتماشى مع أحدث المعايير المحلية والدولية.
ويستفيد من منظومة التأمين الصحي أكثر من 116 ألف منتفع يمثلون موظفي ومتقاعدي مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة وأسرهم، بالإضافة إلى والدي الموظفين المواطنين.
وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2024م.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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