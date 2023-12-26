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«مهرجان أبوظبي» يحتفي بلغة «الضاد» في نيويورك

«مهرجان أبوظبي» يحتفي بلغة «الضاد» في نيويورك
27 ديسمبر 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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قدّم مهرجان أبوظبي مؤخراً، ضمن فعاليات برنامجه في الخارج، حفلاً موسيقياً مميزاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في قاعة ويل ريسيتال المرموقة في كارنيغي هول، ترسيخاً لمكانة هذه اللغة ودورها التاريخي العريق في الارتقاء بالفنون والعلوم والآداب، حيث تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسيقية التراثية والكلاسيكية من مختلف أنحاء العالم العربي.
حظيت الفعالية بإشادة «بريندا فونجوفا»، مؤسسة ورئيسة جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة ولمجلس موظفي المنظمة العالمية، مثمّنةً الشراكة بين المهرجان وجمعية موسيقى الحجرة في تقديم حفل موسيقي يحتفي بالثقافة العربية الغنية من خلال الموسيقى التي تُعد اللغة التي توحّد العالم.
وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على أهمية احتفال المجموعة بالشراكة مع الأمم المتحدة وجمعية موسيقى الحجرة باليوم العالمي للغة العربية في كارنيغي هول أهم قاعات الفنون الأميركية، لتعزيز الحضور والتقدير العالمي للغة العربية وإبراز قيمتها الحضارية والمعرفية، والعمل على نشر قيم التعايش والسلام العالمي من خلال لغة الموسيقى.
يذكر أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، ويتحدث بها أكثر من 467 مليون شخص، كما تمثل ركيزةً للتنوع الثقافي والإنساني، وفي ضوء هذا الاحتفال، وتضمن الجزء الأول من البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسيقية والكلاسيكية، بينما شهد الجزء الثاني موسيقى تراثية من مختلف أنحاء العالم العربي.
وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من أعضاء البعثات الدولية في الأمم المتحدة والمجتمع الأميركي المحلي في نيويورك، حيث امتلأت المقاعد في قاعة ويل ريسيتال في كارنيجي هول، ليحظى الجمهور بأمسية آسرة وسط إيقاعات لامست قلوبهم وألهبت مشاعر الحنين والفخر تجاه تراث الموسيقى العربية العريق.

نيويورك
مهرجان أبوظبي
لغة الضاد
اليوم العالمي للغة العربية
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