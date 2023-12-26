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9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين

طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
27 ديسمبر 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الدولة الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وزادت المساعدات الإغاثية الإجمالية التي قدمتها الإمارات في اليوم الـ51 من عملية «الفارس الشهم 3» بنحو 56 طناً تم إرسالها على متن طائرة شحن، ليصل إجمالي الإمدادات الإغاثية الضرورية التي تم إرسالها للأشقاء الفلسطينيين حتى مساء أمس إلى 9209 أطنان، تم شحنها بحراً وبراً وجواً بوساطة سفينة و124 طائرة إغاثة و121 شاحنة نقل بري. كما استقبل المستشفى الميداني بغزة، 53 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي يتم علاجها هناك إلى 673، بالإضافة إلى 338 حالة يتم علاجها بمستشفيات الدولة. وتواصل محطات التحلية الثلاث التي أقامتها الإمارات في رفح المصرية إمداد الفلسطينيين في القطاع بـ 600 ألف جالون من المياه المحلاة يومياً.

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