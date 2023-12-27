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شرطة أبوظبي تبث "إضاءات مرورية" عبر منصاتها اعتباراً من يناير

شرطة أبوظبي تبث "إضاءات مرورية" عبر منصاتها اعتباراً من يناير
27 ديسمبر 2023 11:00

تبث مديرية المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حلقات إضاءات مرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وذلك اعتباراً يناير 2024. 

وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات أن اضاءات مرورية والتي سينتجها ويقدمها ضباط المديرية تأتي ضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي "أمن الطرق" والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية. 

وحذر من السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين، حيث تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية موضحاً “أنه من واجبنا" العمل على تعميق الوعي وتنمية الثقافة المرورية لدى الجمهور وترسيخ الالتزام بقانون السير والمرور وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.
  
وأشار إلى أن منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي توفر الفرصة أمام السائقين والجمهور عموما للتجاوب مع المحاور التي تناقشها الحلقات المختلفة بما يسهم في نشر وتعميق الوعي المروري إلى جانب توضيح المحاور والنقاط والمواد القانونية التي تتطلب الانتباه واليقظة  أثناء قيادة المركبة واتخاذ التصرفات الواعية والسليمة   تعزيزاً للسلامة المرورية للسائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق.     

ومن جانبه أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الاعلام الأمني بإدارة الإعلام الامني، أن بث إضاءات مرورية يأتي استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة. 

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وأضاف، بأن الرسائل التي يقدمها ضباط مختصون من مديرية المرور والدوريات، تأتي ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ برامج متنوعة لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق بالإمارة.

وتسعى إدارة الإعلام الأمني بتناولها مجال التوعية ضمن "إضاءات مرورية" الى الوصول إلى تبادل الآراء ونقل المعرفة لتعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسبة ارتكاب الحوادث والمخالفات. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
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