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جامعة الإمارات تستقبل 33 طالباً وطالبة من فلسطين

جامعة الإمارات
27 ديسمبر 2023 11:26

استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة 33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة للدراسة على نفقة دولة الإمارات.  وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدِّمه دولة الإمارات لمساندة الأشقّاء الفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والطبية والتعليمية.

وتوجّه معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المبادرة الكريمة.

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ووجّه معاليه آيات الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على توجيهاته الكريمة بتوفير فرصة الدراسة للطلبة والطالبات القادمين من غزة، في واحدةٍ من أرقى الجامعات في الدولة والوطن العربي، ومساندتهم وتأمين مستقبل أفضل لهم للدراسة في مختلف التخصُّصات الأكاديمية.

وقال معاليه: «يُسعدنا في جامعة الإمارات العربية المتحدة الترحيب بهؤلاء الطلبة ومساندتهم لتأمين مسيرة تعليمية مُميّزة لهم، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
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غزة
جامعة الإمارات
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