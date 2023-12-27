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مع اقتراب موسم الأعياد.. الأمن السيبراني يوجه نصائح وإرشادات لتفادي الهجمات السيبرانية

مجلس الأمن السيبراني
27 ديسمبر 2023 15:24

مع اقتراب العام الجديد وموسم الأعياد.. دعا مجلس الأمن السيبراني جميع الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفعيل منظومة دفاعهم السيبراني واتباع التوجيهات الأمنية السيبرانية.

كما دعا إلى الحرص على تحديث البرامج الأمنية بانتظام لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية المختلفة.

وأوصى باليقظة واتباع الإرشادات خاصة في موسم العطلات حيث ينشط المخترقون السيبرانيون.

تحديث برامج التشغيل والتطبيقات.

استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهجمات الإلكترونية
موسم الاعياد
الأمن السيبراني
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