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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة
27 ديسمبر 2023 15:42

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة برئاسة أحمد حمد راشد مطر السويدي، وعضوية كل من:

1. سعيد سلطان عبدالله سعيد بن خادم.

2. سعيد محمد عبدالله بن هده السويدي.

3. عمر عبدالله محمد العجله آل علي.

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4. محمد سالم يوسف القصير النعيمي.

5. مريم سيف محمد الزري الشامسي.

6. مريم علي حسن شهيل القحطاني.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس (4) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

المصدر: وام
الشارقة
ولي عهد الشارقة
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