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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً سيكورسكي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بولندا

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً سيكورسكي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بولندا
27 ديسمبر 2023 19:06

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي رادوسواف سيكورسكي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية بولندا.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق في مهام عمله ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا.

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كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، كما استعرضا المستجدات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
بولندا
عبدالله بن زايد
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