لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2024، واستحداث آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات يتم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.

كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، مزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي، بأن 32 موقعاً في دبي يشهدون عروضاً بالألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلوواترز (جي بي ار)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها، مشيرة إلى أن الكادر البشري المخصص لتأمين الاحتفالات في دبي بلغ عدده، 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في بلو ووترز - قاعة المؤتمرات للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرص اللجنة على إخراج الحدث العالمي بما يليق بمكانة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الكبرى، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

ونوه اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وقال: إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية عدة ونفذت جولات ميدانية تفقدية على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 32 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، بما يضمن تأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة.

من جانبه، قال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات في الهيئة، «تستعد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث العالمية والمحلية في دبي وشركة إعمار».

وأشار آل علي، إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، موضحاً أن الخطة المرورية تستند إلى 6 محاور رئيسة، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضاً الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين الذين يهدفون لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة ابتداءً من الساعة 4 مساء، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

وأكد اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي

أن الدفاع سيشارك بقوة بشرية قوامها أكثر من 947 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 106 آليات حديثة ومتنوعة الاختصاصات.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستعد لتغطية فعاليات رأس السنة من خلال تخصيص 178 مركبة إسعاف و4 زوارق بحرية و 556 كادراً إسعافياً و35 مشرفاً لتغطية 46 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي.