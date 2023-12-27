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ملتقى لتعزيز جودة حياة الأسرة الثاني في ربدان

جانب من ملتقى ربدان (من المصدر)
28 ديسمبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز التواجد البلدي في منطقة ربدان «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة الثاني»، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية مركز منطقة ربدان في حديقة ربدان؛ وذلك بهدف دعم سبل تعزيز جودة الحياة والرفاهية للأسرة والمجتمع.
ويهدف الملتقى إلى تحفيز الأسر على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتحقيق أهداف البلدية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء بمختلف أجيالهم، وذلك بمشاركة 16 جهة حكومية وخاصة تمثلت في كل من: شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دائرة البلديات والنقل، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الاتحاد النسائي العام، متحف أبوظبي - اللوفر، الأرشيف والمكتبة الوطنية، نادي صقاري الإمارات، نادي تراث الإمارات، شركة صحة، مجلس أبوظبي الرياضي، فريق الصقور للمتطوعين، مؤسسة التنمية الأسرية، مجموعة رويال هيلث، وورم لايت.

مركز التواجد البلدي
مؤسسة التنمية الأسرية
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