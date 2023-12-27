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هيئة النقل بعجمان تعمل على دراسة حول احتياج الإمارة لوسائل نقل متنوعة

هيئة النقل بعجمان تعمل على دراسة حول احتياج الإمارة لوسائل نقل متنوعة
27 ديسمبر 2023 23:14

كشف حميد ماجد عبيد المطروشي رئيس قسم علاقات الامتياز بهيئة النقل في عجمان عن دراسة دقيقة تعكف عليها الهيئة حول احتياج الإمارة لوسائل نقل متنوعة خاصة مع تزايد الكثافة السكانية.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته هيئة النقل بعجمان لشركات الامتياز تحت عنوان "معا نتميز" بحضور سعادة عمر محمد لوتاه مدير عام الهيئة وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء شركات الامتياز والجهات المساندة بالإضافة إلى المراقبين المتميزين ولجنة التقييم.

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وأعلنت الهيئة، خلال الملتقى، نتائج برنامج "معا نتميز" الذي أطلقته في بداية عام 2023، لتقييم أداء شركات الامتياز المشغلة لمركبات الأجرة بهدف تطوير منظومة النقل في الإمارة وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية وتناسب كافة المجتمع.

وقال عمر لوتاه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن البرنامج ضم العديد من المعايير التنافسية منها المركبات والسائقين والمتعاملين وإدارة الشركة والمسؤولية المجتمعية من أجل خدمة متميزة للمتعاملين، مؤكدا اهتمام الهيئة بالاستدامة والتي تشكل محوراً أساسياً في التقييم والتصنيف بين الشركات حيث تعمل 90 %‎ من أسطول النقل بإمارة عجمان على النظام الهجين لتقليل الانبعاثات الكربونية في الدولة.

المصدر: وام
عجمان
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