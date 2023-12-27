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ورشة تعريفية حول متطلبات الأمن والسلامة لدور العبادة في أبوظبي

مشاركون في الورشة (من المصدر)
28 ديسمبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني – أبوظبي ورشة تعريفية بعنوان«متطلبات الأمن والسلامة لدور العبادة في الإمارة»، وذلك ضمن جهود الدائرة، وحرصها على توعية دور العبادة بمتطلبات وإجراءات تجديد رخصها، وما يتطلبه ذلك من استيفاء شروط أمن وسلامة المباني، حرصاً على صحة وسلامة مرتاديها.
سلطت الورشة الضوء على متطلبات وإجراءات تجديد رخصة دور العبادة، وشروط وإجراءات استيفاء متطلبات أمن وسلامة مباني الدور، وبرنامج «حصنتك».
وتعليقاً على ورشة العمل قالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي:«تعمل دائرة تنمية المجتمع على تعزيز الشمولية وترسيخ قيم التسامح في المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الترحيب بجميع الضيوف على اختلاف ثقافاتهم، وتحرص على تحقيق ثلاثة طموحات رئيسة هي مستوى معيشي لائق لكل فرد في المجتمع ومجتمع فاعل ومسؤول ومجتمع متسامح وشامل يقوم على أسر متماسكة، وهذا المجتمع المتسامح يضمن للجميع ممارسة شعائرهم الدينية في جو يسوده الأمن والسلامة».
وأضافت: يأتي تعاون دائرة تنمية المجتمع مع هيئة الدفاع المدني – أبوظبي في إطار تعزيز أمن وسلامة دور العبادة في الإمارة، تأكيداً على أهمية دور الدائرة في تنظيم عمل دور العبادة، ومنحها التراخيص القانونية ضمن الإجراءات المعمول بها، إلى جانب ضمان أمن وسلامة مرتاديها، ولاسيما أن أبوظبي تضمّ 26 دار عبادة مرخّصة لغير المسلمين، تعمل في إطار قانوني وفق ما تنصّ عليه التشريعات والقوانين.

دائرة تنمية المجتمع
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أبوظبي
الدفاع المدني
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