الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس إدارة «أوقاف دبي» يعتمد سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار

عيسى الغرير مترئساً الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة (من المصدر)
28 ديسمبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع
لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، اجتماعه الأول، بعد تشكيله بموجب قرار رقم (95) لسنة 2023 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة التي أولاها للمجلس، ليواصل دوره كمؤسسة حكومية تتخذ مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة.
ورحّب رئيس مجلس الإدارة عيسى عبدالله أحمد الغرير، بالأعضاء الجدد المنضمين لمجلس الإدارة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي، حمد بوعميم نائب رئيس مجلس الإدارة وبطي الجميري، ممثلاً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومريم الحمادي، ممثلاً عن هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبارك لهم ثقة القيادة، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، وتوجّه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المبذولة، خلال فترة عضويتهم، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في المجتمع.
واعتمدت المؤسسة خلال الاجتماع سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، وجرى استعراض تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث 2023، الذي أوضح أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم بالنسبة بنمو يقدر بـ 35% عن عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024، كما تم الاطلاع على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري، والمشروعات قيد الدراسة والتنفيذ التي سيتم إنجازها خلال العام المقبل.
وأكد عيسى الغرير حرص المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأجندة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام، وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.
مشروعات 
قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر: إن المؤسسة تركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومباردات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، وإظهار قدرة مجتمع الإمارات بكافة فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر.

دبي
أوقاف دبي
حمدان بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
الرياضة
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
اليوم 09:03
«العاصفة جيريت» تؤجل مباراة لرينجرز وأبردين
الرياضة
«العاصفة جيريت» تؤجل مباراة لرينجرز وأبردين
اليوم 09:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©